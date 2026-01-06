Kağıthane’de feci kaza: Motosikletin çarptığı berber hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ağır yaralı Pala ambulansla Kağıthane'deki özel bir hastaneye, Batuhan Y. ise Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Kenan Pala, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.