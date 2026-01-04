Kağıthane'de feci olay: Isınmak için girdiği otomobilde yanarak can verdi!

OLAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI

Yanan otomobilin sahibi ile tamirhanede çalışan tamirci ifadeleri alınmak üzere olay yerine çağrıldı. İlk bilgilere göre, otomobilin yaklaşık bir aydır tamirhane önünde beklediği ve camının kırık olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

