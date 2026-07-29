Kağıthane’de gürültü dehşeti! Önce kardeş ve yeğen bıçaklandı ardından amcaya kurşun yağdı: 3 kişi ağır yaralandı!

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı binada yaşayan Atilla Ş. ile kardeşi Özcan Ş. arasında, Özcan Ş.'nin evinde yaptığı tadilattan kaynaklanan gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada iddiaya göre Atilla Ş., yanında bulunan bıçakla kardeşi Özcan Ş.'yi yaraladı.
AMCASINI POMPALI TÜFEKLE VURDU
Babasını korumak için araya giren Hamza Ş. de iddiaya göre Atilla Ş. tarafından bıçaklandı. Bu sırada Özcan Ş.'nin diğer oğlu Agah Sırrı Ş., pompalı tüfekle amcası Atilla Ş.'ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
VİCDANSIZ YEĞEN HASTANEDE YAKALANDI
Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Agah Sırrı Ş.'yi Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözaltına aldı.
EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI
Şüphelinin evinde yapılan aramada 1 pompalı tüfek, 1 kuru sıkı tabanca, 1 tabanca, 7 tüfek şarjörü, 167 av tüfeği kartuşu ve 34 tabanca mermisi ele geçirildi. Atilla Ş.'nin evinde yapılan aramada ise herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.
ŞÜPHELİLERİN SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Atilla Ş.'nin poliste daha önceden 'Kasten yaralama' ve 'Uyuşturucu madde kullanmak' başta olmak üzere 12, Özcan Ş.'nin 'Kasten yaralama' ve 'Hakaret' suçlarından 2, Hamza Ş.'nin ise 'Kasten yaralama' suçundan 1 kaydının bulunduğu öğrenildi. Agah Sırrı Ş.'nin suç kaydının olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.