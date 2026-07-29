Kağıthane’de gürültü dehşeti! Önce kardeş ve yeğen bıçaklandı ardından amcaya kurşun yağdı: 3 kişi ağır yaralandı!

AMCASINI POMPALI TÜFEKLE VURDU

Babasını korumak için araya giren Hamza Ş. de iddiaya göre Atilla Ş. tarafından bıçaklandı. Bu sırada Özcan Ş.'nin diğer oğlu Agah Sırrı Ş., pompalı tüfekle amcası Atilla Ş.'ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.