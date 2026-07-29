Haberler Yaşam Haberleri Kağıthane’de gürültü dehşeti! Önce kardeş ve yeğen bıçaklandı ardından amcaya kurşun yağdı: 3 kişi ağır yaralandı!
Giriş Tarihi: 29.07.2026 11:59 Son Güncelleme: 29.07.2026 12:39

Kağıthane’de gürültü dehşeti! Önce kardeş ve yeğen bıçaklandı ardından amcaya kurşun yağdı: 3 kişi ağır yaralandı!

İstanbul Kağıthane’de iddiaya göre tadilat nedeniyle çıkan gürültü yüzünden iki kardeş arasında tartışma başladı. Tansiyonun yükseldiği olay aile dehşetine dönerken Atilla Ş. (35), kardeşi Özcan Ş. (47) ile yeğeni Hamza Ş.’yi (23) vahşice bıçakladı. Bunun üzerine Atilla Ş.'nin diğer yeğeni Agah Sırrı Ş. (21), amcasına pompalı tüfekle ateş etti. Olayın ardından ambulansla hastaneye kaldırılan 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Agah Sırrı Ş. hastanede yakalanırken, evinde yapılan aramalarda adeta cephanelik çıktı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Kağıthane’de gürültü dehşeti! Önce kardeş ve yeğen bıçaklandı ardından amcaya kurşun yağdı: 3 kişi ağır yaralandı!
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Olay, dün saat 21.00 sıralarında Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı binada yaşayan Atilla Ş. ile kardeşi Özcan Ş. arasında, Özcan Ş.'nin evinde yaptığı tadilattan kaynaklanan gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada iddiaya göre Atilla Ş., yanında bulunan bıçakla kardeşi Özcan Ş.'yi yaraladı.

AMCASINI POMPALI TÜFEKLE VURDU

Babasını korumak için araya giren Hamza Ş. de iddiaya göre Atilla Ş. tarafından bıçaklandı. Bu sırada Özcan Ş.'nin diğer oğlu Agah Sırrı Ş., pompalı tüfekle amcası Atilla Ş.'ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Yaralanan Atilla Ş., Özcan Ş. ve Hamza Ş., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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VİCDANSIZ YEĞEN HASTANEDE YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Agah Sırrı Ş.'yi Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözaltına aldı.

EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Şüphelinin evinde yapılan aramada 1 pompalı tüfek, 1 kuru sıkı tabanca, 1 tabanca, 7 tüfek şarjörü, 167 av tüfeği kartuşu ve 34 tabanca mermisi ele geçirildi. Atilla Ş.'nin evinde yapılan aramada ise herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

ŞÜPHELİLERİN SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Atilla Ş.'nin poliste daha önceden 'Kasten yaralama' ve 'Uyuşturucu madde kullanmak' başta olmak üzere 12, Özcan Ş.'nin 'Kasten yaralama' ve 'Hakaret' suçlarından 2, Hamza Ş.'nin ise 'Kasten yaralama' suçundan 1 kaydının bulunduğu öğrenildi. Agah Sırrı Ş.'nin suç kaydının olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #KAĞITHANE

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Kağıthane’de gürültü dehşeti! Önce kardeş ve yeğen bıçaklandı ardından amcaya kurşun yağdı: 3 kişi ağır yaralandı!
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