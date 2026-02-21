Haberler Yaşam Haberleri Kağıthane'de ibadethaneler Ramazan'a hazır
Kağıthane'de ibadethaneler Ramazan'a hazır

Kağıthane Belediyesi, ramazan ayının huzur ve manevi iklimine uygun ortamlar oluşturmak amacıyla ilçe genelindeki camilerde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla camiler detaylı şekilde temizlenerek vatandaşların ibadetlerini sağlıklı şartlarda gerçekleştirmesi sağlanıyor.

İlçedeki camilerin iç ve dış mekânlarında titiz bir çalışma yürütülüyor. Halılar süpürülüp dezenfekte edilirken, camlar siliniyor; mihrap, minber ve kürsüler özenle temizleniyor. Ortak kullanım alanları arasında yer alan abdesthaneler ve şadırvanlar da hijyen standartlarına uygun şekilde elden geçirilerek kullanıma hazır hale getiriliyor.

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada ramazan ayının manevi atmosferine dikkat çekerek şunları kaydetti: "Birlik ve beraberliğin en yoğun şekilde hissedildiği ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlarımızın hijyenik koşullarda ibadetlerini yapabilmeleri için ilçedeki camilerimizde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bayram öncesinde de ilçemiz genelinde temizlik faaliyetlerimizi artırarak Kağıthane'yi en güzel şekilde bayrama hazırlayacağız." Kağıthane Belediyesi, ramazan ayı boyunca camiler başta olmak üzere ilçe genelindeki ortak kullanım alanlarında temizlik ve hijyen çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

