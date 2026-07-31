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Giriş Tarihi: 31.07.2026 17:29

Kağıthane'de iş makinesi yan binanın balkonunu yıktı!

Kağıthane'de kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen bir binan inşaatında çalışan iş makinesi yan binanın balkonuna zarar verdi. Ev sahibi Burak Eşcan Deprem oluyor zannettik. Bir de baktık ki dozer kepçesi bizim balkona girdi" dedi. Hasar meydana gelen binanın balkonu ve kileri yan tarafa çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kağıthane’de iş makinesi yan binanın balkonunu yıktı!
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Olay, Kağıthane Osmanpaşa Mahallesi Çınar Sokak'ta bulunan 4 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen bir binada çalışma yapan iş makinası, bitişikte bulunan apartmanın giriş katındaki balkona zarar verdi. Balkonun bir bölümü inşaat alanına doğru çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri geldi. Belediye ekipleri tutanak tutarken, müteahhit ise evi zarar gören daire sakinine gerekli yardımı yaparak mağduriyetlerini gidereceklerini söyledi.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#KAĞITHANE

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Kağıthane'de iş makinesi yan binanın balkonunu yıktı!
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