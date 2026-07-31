Kağıthane’de iş makinesi yan binanın balkonunu yıktı!

Olay, Kağıthane Osmanpaşa Mahallesi Çınar Sokak'ta bulunan 4 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen bir binada çalışma yapan iş makinası, bitişikte bulunan apartmanın giriş katındaki balkona zarar verdi. Balkonun bir bölümü inşaat alanına doğru çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri geldi. Belediye ekipleri tutanak tutarken, müteahhit ise evi zarar gören daire sakinine gerekli yardımı yaparak mağduriyetlerini gidereceklerini söyledi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör