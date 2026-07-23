Kağıthane’de korku dolu anlar! Kadınların tartışmasına eşleri dahil olunca ortalık karıştı: Tekmeler yumruklar havada uçuştu!

Olay, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 19.30 sıralarında Merkez Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta bulunan 13 yaşındaki kız çocuğuyla bir kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.