Haberler Yaşam Haberleri Kağıthane’de korku dolu anlar! Kadınların tartışmasına eşleri dahil olunca ortalık karıştı: Tekmeler yumruklar havada uçuştu!
Giriş Tarihi: 23.07.2026 10:08 Son Güncelleme: 23.07.2026 10:26

Kağıthane’de korku dolu anlar! Kadınların tartışmasına eşleri dahil olunca ortalık karıştı: Tekmeler yumruklar havada uçuştu!

İstanbul Kağıthane’de parkta yaşanan olayda 13 yaşındaki kızına tokat atıldığını öne süren anne 'kızıma sen mi vurdun' diyerek bir kadınla tartıştı. Tartışmaya dahil olan kadınların eşleri ortalığı savaş alanına çevirdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Kağıthane’de korku dolu anlar! Kadınların tartışmasına eşleri dahil olunca ortalık karıştı: Tekmeler yumruklar havada uçuştu!
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Olay, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 19.30 sıralarında Merkez Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta bulunan 13 yaşındaki kız çocuğuyla bir kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

KÜÇÜK ÇOCUĞA ŞİDDET TARTIŞMAYI BAŞLATTI

İddiaya göre kadın, tartışma sırasında kız çocuğuna tokat attı. Olayı gören kızın annesi duruma tepki göstererek kadının yanına gitti. Bu kez iki kadın arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü.

KADINLAR TARTIŞTI EŞLERİ KAVGA ETTİ

Kadınların tartıştığını gören eşleri de bir süre sonra olaya dahil oldu. Tartışan kadınların eşleri birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Bir süre devam eden kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.

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KAVGA ANLARI KAMERADA

Kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kadınlar arasındaki tartışmadan sonra eşlerinin tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdığı anlar görülüyor. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buluyor.

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenilirken, kavgaya karışan kişilerden birinin polis ekipleri olay yerine ulaşmadan önce parktan ayrıldığı öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #KAĞITHANE

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Kağıthane’de korku dolu anlar! Kadınların tartışmasına eşleri dahil olunca ortalık karıştı: Tekmeler yumruklar havada uçuştu!
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