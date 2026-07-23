Kağıthane’de korku dolu anlar! Kadınların tartışmasına eşleri dahil olunca ortalık karıştı: Tekmeler yumruklar havada uçuştu!

Olay, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 19.30 sıralarında Merkez Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta bulunan 13 yaşındaki kız çocuğuyla bir kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.
KÜÇÜK ÇOCUĞA ŞİDDET TARTIŞMAYI BAŞLATTI
İddiaya göre kadın, tartışma sırasında kız çocuğuna tokat attı. Olayı gören kızın annesi duruma tepki göstererek kadının yanına gitti. Bu kez iki kadın arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü.
KAVGA ANLARI KAMERADA
Kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kadınlar arasındaki tartışmadan sonra eşlerinin tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdığı anlar görülüyor. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buluyor.
ŞİKAYETÇİ OLMADILAR
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenilirken, kavgaya karışan kişilerden birinin polis ekipleri olay yerine ulaşmadan önce parktan ayrıldığı öğrenildi.