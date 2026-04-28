Kağıthane'de korkunç kaza! Hafif ticari araç trafik levhasına çarpıp taklalar attı: O anlar kameraya yansıdı!
Giriş Tarihi: 28.04.2026 09:46

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde meydana gelen kaza korku dolu dakikalar yaşattı. Hafif ticari araç seyir halindeyken refüjdeki trafik levhası direğine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle taklalar atan araca aynı yönde ilerleyen otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken feci anlar kameraya yansıdı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
  • ABONE OL

Kaza, 20 Nisan Pazartesi günü saat 17.50 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Fatih E. yönetimindeki 34 DLL 039 plakalı hafif ticari araç, caddede ilerlediği sırada refüjde bulunan trafik levhası direğine çarptı.

Seyrantepe'de trafik levhasına çapıp takla atan araç kamerada | Video

TAKLALAR ATARAK DEVRİLDİ

Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak devrildi. Aynı yönde ilerleyen İlyas M. idaresindeki 34 PKA 151 plakalı araç ise devrilen araca arkadan çarptı.

ARACA ARKADAN ÇARPAN SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazada İlyas M. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yandan Fatih E.'nin kontrollerde alkolsüz olduğu belirlendi.

KAZA ANI SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapalı kalırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA