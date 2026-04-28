Kağıthane’de korkunç kaza! Hafif ticari araç trafik levhasına çarpıp taklalar attı: O anlar kameraya yansıdı!

Edinilen bilgiye göre; Fatih E. yönetimindeki 34 DLL 039 plakalı hafif ticari araç, caddede ilerlediği sırada refüjde bulunan trafik levhası direğine çarptı.
Seyrantepe'de trafik levhasına çapıp takla atan araç kamerada | Video
ARACA ARKADAN ÇARPAN SÜRÜCÜ YARALANDI
Kazada İlyas M. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yandan Fatih E.'nin kontrollerde alkolsüz olduğu belirlendi.