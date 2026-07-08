Kağıthane’de korkutan yangın! 5 katlı binayı alevler sardı: 4 kişi dumandan etkilendi!

Çağlayan Mahallesi Bahar Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katında saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyürken, yoğun duman binanın üst katlarına yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.