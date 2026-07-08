Haberler Yaşam Haberleri Kağıthane’de korkutan yangın! 5 katlı binayı alevler sardı: 4 kişi dumandan etkilendi!
Giriş Tarihi: 8.07.2026 09:04

Kağıthane’de korkutan yangın! 5 katlı binayı alevler sardı: 4 kişi dumandan etkilendi!

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde meydana gelen yangın yürekleri ağza getirdi. 5 katlı binanın bodrum katında başlayan alevler binayı sardı. Üst katlarda mahsur kalan 3’ü çocuk 7 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın yaklaşık 1 saatlik yoğun müdahalenin ardından söndürüldü. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Kağıthane’de korkutan yangın! 5 katlı binayı alevler sardı: 4 kişi dumandan etkilendi!
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Çağlayan Mahallesi Bahar Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katında saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyürken, yoğun duman binanın üst katlarına yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişi sepetli merdiven aracıyla balkonlardan alınarak kurtarıldı. Dumandan etkilenen 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle bina tedbir amaçlı tahliye edilirken, bazı mahalle sakinleri de evlerinden çıkarak çalışmaları takip etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Bina içerisine dolan yoğun duman tahliye edilirken, yangının çıkış nedeninin ilişkin inceleme başlatıldı

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #KAĞITHANE #YANGIN

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Kağıthane’de korkutan yangın! 5 katlı binayı alevler sardı: 4 kişi dumandan etkilendi!
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