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Giriş Tarihi: 2.08.2026 14:26

Kağıthane’de milyonluk zarar! Duvar sıfır araçların üzerine düştü: Daha yola çıkmadan o hale geldiler!

İstanbul Kağıthane’de meydana gelen olayda bir binanın duvarı yan tarafta bulunan otomobil bayiinin bulunduğu açık otoparka doğru çöktü. Olayda otoparkta bulunan 12 sıfır kilometre araçta hasar meydana geldi. Olayın ardından emniyete giden bayi müdürü şikayetçi olurken milyonlarca liralık hasarın oluştuğunu söyledi. O anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Kağıthane’de milyonluk zarar! Duvar sıfır araçların üzerine düştü: Daha yola çıkmadan o hale geldiler!
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Olay, 30 Temmuz Perşembe günü öğle saatlerinde Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil bayiinin stoktaki sıfır kilometre araçlarının bulunduğu açık otoparkın yanındaki binanın duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Duvarın parçaları otoparkta bulunan araçların üzerine düştü.

12 SIFIR ARAÇTA HASAR OLUŞTU

Çökme sonucu otoparkta bulunan 12 sıfır kilometre araçta hasar meydana geldi. Otomobil bayiinin müdürü Hüseyin Ü., olayın ardından Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayette bulundu.

TOPLAM ZARAR 30 MİLYON LİRA

Hüseyin Ü., şikayetinde araçlarda oluşan toplam zararın yaklaşık 30 milyon lira olduğunu belirtti. Şikayet üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, duvarın çökme nedeninin yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkması bekleniyor.

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DUVARIN ÇÖKTÜĞÜ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Diğer yandan duvarın otoparkta bulunan araçların üzerine doğru çöktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde duvarın park halinde bulunan sıfır otomobillerin üzerine çktüğü anlar görülüyor. Olay sırasında duvardan kopan parçalar çevreye dağılırken, meydana gelen toz bulutu da görüntülerde yer alıyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #KAĞITHANE

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Kağıthane’de milyonluk zarar! Duvar sıfır araçların üzerine düştü: Daha yola çıkmadan o hale geldiler!
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