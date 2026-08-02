Kağıthane’de milyonluk zarar! Duvar sıfır araçların üzerine düştü: Daha yola çıkmadan o hale geldiler!

Olay, 30 Temmuz Perşembe günü öğle saatlerinde Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil bayiinin stoktaki sıfır kilometre araçlarının bulunduğu açık otoparkın yanındaki binanın duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Duvarın parçaları otoparkta bulunan araçların üzerine düştü.
12 SIFIR ARAÇTA HASAR OLUŞTU
Çökme sonucu otoparkta bulunan 12 sıfır kilometre araçta hasar meydana geldi. Otomobil bayiinin müdürü Hüseyin Ü., olayın ardından Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayette bulundu.
DUVARIN ÇÖKTÜĞÜ ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Diğer yandan duvarın otoparkta bulunan araçların üzerine doğru çöktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde duvarın park halinde bulunan sıfır otomobillerin üzerine çktüğü anlar görülüyor. Olay sırasında duvardan kopan parçalar çevreye dağılırken, meydana gelen toz bulutu da görüntülerde yer alıyor.