Giriş Tarihi: 19.10.2025 10:01 Son Güncelleme: 19.10.2025 10:07

Kağıthane’de minibüs şoförleri birbirine girdi: Tekme tokat saldırı kamerada!

Kağıthane’de seyir halinde olan yolcu minibüsü şoförü, bir başka şoför tarafından tekme tokat saldırıya uğradı. Kavga sırasında saldırgan şoför, 'Sen öldün' diyerek diğer şoföre tehditte bulundu. Yolcuların bağırarak tepki gösterdiği olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dehşete düşüren olay, 16 Ekim Perşembe günü öğle saatlerinde Seyrantepe'de meydana geldi. Edilen bilgiye göre Seyrantepe-Topkapı güzergahında çalışan yolcu minibüsü şoförü ve karşı yönden gelen, aynı hatta çalışan başka bir minibüs şoförü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın nedeni henüz bilinmiyor.

Tartışmanın büyümesi üzerine vatandaşlar araya girdi. Ancak öfkelenen şoför, minibüsün kapısını açarak meslektaşına tekme tokat saldırdı.

'SEN ÖLDÜN' TEHDİDİ

Vatandaşların olay yerinden uzaklaştırdığı saldırgan şoför, bu kez diğer şoföre 'Sen öldün' tehdidinde bulundu. Yolcuların bağırarak tepki gösterdiği saldırgan daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

O ANLAR CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Saldırıya uğrayan şoför minibüsteki yolcularla yoluna devam ederken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

