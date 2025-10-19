Kağıthane’de minibüs şoförleri birbirine girdi: Tekme tokat saldırı kamerada!

Dehşete düşüren olay, 16 Ekim Perşembe günü öğle saatlerinde Seyrantepe'de meydana geldi. Edilen bilgiye göre Seyrantepe-Topkapı güzergahında çalışan yolcu minibüsü şoförü ve karşı yönden gelen, aynı hatta çalışan başka bir minibüs şoförü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın nedeni henüz bilinmiyor.