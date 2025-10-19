Kağıthane’de minibüs şoförleri birbirine girdi: Tekme tokat saldırı kamerada!

Dehşete düşüren olay, 16 Ekim Perşembe günü öğle saatlerinde Seyrantepe'de meydana geldi. Edilen bilgiye göre Seyrantepe-Topkapı güzergahında çalışan yolcu minibüsü şoförü ve karşı yönden gelen, aynı hatta çalışan başka bir minibüs şoförü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın nedeni henüz bilinmiyor.
Tartışmanın büyümesi üzerine vatandaşlar araya girdi. Ancak öfkelenen şoför, minibüsün kapısını açarak meslektaşına tekme tokat saldırdı.
O ANLAR CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ
Saldırıya uğrayan şoför minibüsteki yolcularla yoluna devam ederken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Minibüs şoföründen meslektaşına tekme tokat saldırı! "Sen öldün" diye tehdit etti | Video