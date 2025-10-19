Video Yaşam Minibüs şoföründen meslektaşına tekme tokat saldırı! "Sen öldün" diye tehdit etti | Video
Minibüs şoföründen meslektaşına tekme tokat saldırı!

19.10.2025 | 09:53

Kağıthane’de seyir halinde olan yolcu minibüsü şoförü, bir başka şoför tarafından tekme tokat saldırıya uğradı. Kavga sırasında saldırgan şoför, 'Sen öldün' diyerek diğer şoföre tehditte bulundu. Yolcuların bağırarak tepki gösterdiği olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 16 Ekim Perşembe günü öğle saatlerinde Seyrantepe'de meydana geldi. Edilen bilgiye göre Seyrantepe-Topkapı güzergahında çalışan yolcu minibüsü şoförü, karşı yönden gelen ve aynı hatta çalışan başka bir minibüs şoförü arasında henüz bilnmeyen bnir nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine vatandaşlar araya girdi. Ancak öfkelenen şoför, minibüsün kapısını açarak meslektaşına tekme tokat saldırdı.

'SEN ÖLDÜN' TEHDİDİ
Vatandaşların olay yerinden uzaklaştırdığı saldırgan şoför, bu kez diğer şoföre 'Sen öldün' tehdidinde bulundu. Yolcuların bağırarak tepki gösterdiği saldırgan daha sonra olay yerinden uzaklaştı.Saldırıya uğrayan şoför minibüsteki yolcularla yoluna devam ederken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

