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Giriş Tarihi: 8.08.2026 10:41

Kağıthane'de narkotik baskını: Varil varil Pregabalin buldular

İstanbul’da uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapılan bir adrese baskın yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, variller içerisinde 104 kilogram Pregabalin maddesi ve sentetik ecza maddesi üretmekte kullanılan bir baskı makinesi ele geçirdi. İki kişi gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
Kağıthane’de narkotik baskını: Varil varil Pregabalin buldular
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İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Kağıthane İlçesi'nde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapılan bir adrese baskın düzenledi. İş yeri olarak faaliyet yürütülen adreste yapılan detaylı aramalarda, variller içerisinde 104 kilogram Pregabalin maddesi ve sentetik ecza maddesi üretmekte kullanılan bir baskı makinesi ele geçirildi.

Adreste uyuşturucu hap imal etmeyi planlayan iki kişi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

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#İSTANBUL EMNİYETİ #NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

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Kağıthane'de narkotik baskını: Varil varil Pregabalin buldular
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