Kağıthane’de narkotik baskını: Varil varil Pregabalin buldular

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Kağıthane İlçesi'nde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapılan bir adrese baskın düzenledi. İş yeri olarak faaliyet yürütülen adreste yapılan detaylı aramalarda, variller içerisinde 104 kilogram Pregabalin maddesi ve sentetik ecza maddesi üretmekte kullanılan bir baskı makinesi ele geçirildi.

Adreste uyuşturucu hap imal etmeyi planlayan iki kişi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.