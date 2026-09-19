Kağıthane’de Nurtepe Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nin temeli atıldı

Kağıthane Belediyesi, ilçede sporun daha geniş kesimlere ulaşmasını sağlayacak yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Nurtepe Mahallesi'nde yapımı gerçekleştirilecek Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nin temel atma töreni düzenlendi. Tesis; yüzme, fitness ve farklı spor branşlarının aynı çatı altında yapılabileceği çok amaçlı bir spor merkezi olarak hizmet verecek. Proje kapsamında 25 metre uzunluğunda ve 12,5 metre genişliğinde, 5 kulvarlı yarı olimpik yüzme havuzu bulunacak. 2 metre derinliğe sahip havuz, toplam 312,5 metrekarelik kullanım alanına sahip olacak.

Kompleks içerisinde yüzme havuzunun yanı sıra 293 metrekarelik serbest ağırlık ve kardiyo salonu, 153 metrekarelik spor alanı ve 83 metrekarelik spor stüdyosu yer alacak. Tesiste ayrıca sporcuların kullanımına yönelik soyunma odaları da bulunacak. Kompleksin açık alanlarında futbol ve basketbol sahaları da yer alacak. Böylece tesis, yalnızca yüzme branşına değil, farklı yaş gruplarından vatandaşların çeşitli spor faaliyetlerine katılım sağlayabileceği kapsamlı bir spor merkezi olarak hizmet verecek.

'SPORU, KÂĞITHANE'NİN HER NOKTASINA ULAŞTIRMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Temel atma töreninde konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ilçede spor yatırımlarını artırarak sürdürdüklerini belirterek, Nurtepe Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nin mahalleye önemli bir değer katacağını ifade etti. Öztekin, "Kağıthanemizin her mahallesinde çocuklarımızın, gençlerimizin ve hemşehrilerimizin sporla iç içe olabileceği alanlar oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de Nurtepe Mahallemizde önemli bir yatırımımızın temelini atıyoruz. Yüzme havuzundan fitness alanlarına, spor stüdyosundan farklı branşlara hizmet verecek spor alanlarına kadar kapsamlı bir tesisi Nurtepe'mize kazandırıyoruz. Bizim için spor tesisleri sadece binalardan ibaret değil. Çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı gelişimine katkı sağlayan, ailelerin birlikte vakit geçirebildiği ve vatandaşlarımızın günlük yaşamlarında spora daha fazla yer vermesine imkân tanıyan yaşam alanlarıdır. Bu anlayışla ilçemizin farklı noktalarında spor yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Nurtepe Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi de bu çalışmalarımızın önemli bir parçası olacak" dedi.

Öztekin, Kağıthane'de spor yatırımlarının önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocuklarımızın enerjilerini doğru alanlara yönlendirmelerini, gençlerimizin yeteneklerini geliştirmelerini ve her yaştan hemşehrimizin düzenli spor yapmasını istiyoruz. Bunun için ilçemize yeni spor alanları kazandırmaya, mevcut tesislerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Temelini attığımız tesisimizin ilçemize, Nurtepe Mahallemize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından temel atma töreni gerçekleştirildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör