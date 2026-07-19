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Giriş Tarihi: 19.07.2026 11:34

Kağıthane’de şüpheli ölüm! Eski eşin ihbarı korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Cansız bedenin yanındaki not dehşete düşürdü!

İstanbul Kağıthane’de meydana gelen olay yürekleri burktu. Hanife Ç., 2 gündür haber alamadığı eski eşi Muharrem Özkul için ihbarda bulundu. Ekiplerin kapıyı açmasıyla korkunç manzarayla karşılaştı. Talihsiz adam elinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis evde kısa süre önce karaciğer nakli olan Özkul'un 1 ay önce boşandığı ikinci eşi Senem P. (47) ile annesi Gülseren P.'nin (72) isimlerinin yer aldığı not ve aile fotoğraflarına da rastladı. Özkul’un veda notunda yazanlar ise kafaları karıştırdı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Kağıthane’de şüpheli ölüm! Eski eşin ihbarı korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Cansız bedenin yanındaki not dehşete düşürdü!
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Olay, 14 Temmuz Salı günü saat 23.00 sıralarında Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, il dışında yaşayan yakınları 2 gündür haber alamadıkları Muharrem Özkul'un, 1 çocuğunun annesi olan eski eşi Hanife Ç.'ye (46) ulaştı. Bunun üzerine Hanife Ç., Özkul'un yaşadığı eve giderek durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KAPIYI İTFAİYE AÇTI

İtfaiyenin kapıyı açmasının ardından eve giren polis ve sağlık ekipleri, Muharrem Özkul'u salondaki kanepede sırtüstü hareketsiz yatar halde buldu. Sağ elinde tabanca bulunan Özkul'un başının sağ kısmından vurulduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Özkul'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

EVDE NOT BULUNDU; 'SİZE KAN PARASI OLSUN'

Evde yapılan incelemelerde, Özkul'un ailesiyle çekilen fotoğrafların yanı sıra, 1 ay önce boşandığı ikinci eşi eşi Senem P. (47) ile annesi Gülseren P.'nin (72) isimlerinin yer aldığı bir not bulundu. Notta, "Burada kefen param var. İçinden sana 7 bin 700 lira borcumu al. Arabanın anahtarı da burada. O da senin gözün doysun. Size kan parası olsun" cümlelerinin yer aldığı görüldü. Daha önce karaciğer nakli olan Özkul'un, bir şirkette müdürlük yaptığı öğrenildi. Özkul'un, eski eşi Hanife Ç.'den 1, 1 ay önce boşandığı eşi Senem P.'den ise 1 çocuğu olduğu öğrenildi.

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ADLİ TIP KURUMU MORGU'NA KALDIRILDI

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Özkul'un cenazesi Adlı Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #KAĞITHANE

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Kağıthane’de şüpheli ölüm! Eski eşin ihbarı korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Cansız bedenin yanındaki not dehşete düşürdü!
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