Kağıthane’de taksiciyle motosikletlinin ’şerit’ kavgası: O anlar kameraya böyle yansıdı!

'ÜZERİME SÜRDÜ BANA HAKARET ETTİ'

Taksici Karadoğan, "Ben de kendisine söyledim. 'Madem ben yanlışım gel, şurada ileride karakol var. Gel karakola gidelim, kendimizi ifade edelim. Kim yanlış kim doğru onlar karar versin o zaman' dedim. Buna rağmen arkadaş benim üzerime yürüdü. Tabi ben aracımdan inmedim. Saygısızlık yapmadım. Saygımı korudum. Aynı şekilde ben konuşmaya çalıştım. İnsanlar konuşarak bir yere varabilir. Sürekli kavga etmemizin bir anlamı yok gerçekten. İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa. Biraz medeni olabiliriz. Arkadaş bana ağıza alınmayacak kelimeler söyledi. Küfürler etti. Ben hepsini kaydettim zaten. Şu an gergin anlar var. Yine devam ediyor. Arkadaş bayağı ısrarcı. Ben haklıyım burada. Ben hakkımı savunurum. Ben yanlış bir şey yapmamışım. Ben şeridimde ilerliyordum. Üzerime sürdü, bana hakaret etti, küfürler savurdu. Ben yine de sesimi çıkarmadım yani. Aracımdan inip ne ona karşı bir hamle yaptım, ne de kavga ettim, ne de bir şey yaptım. Kendi yoluma tekrar bakmaya devam ettim yani. Gerek yok. Konuşarak halledilecek çok şey var. Hiç gerek yok gerçekten" diye konuştu.