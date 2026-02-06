Kağıthane’de trafik magandaları kamerada: Motosiklet sürücüsüne takip ve darp! ’Erkeksen karakola gel’

'1 SAATTİR PEŞİNDEN GELİYORUZ'

Yumruk ve tekme atarak Mustafa S.'yi darbeden 2 kişi sürücüye hakaret ve küfür ederek, "1 saattir senin peşinden geliyoruz oğlum" diye bağırdı. Kavganın ardından Mustafa S., "Erkeksen karakola gel" diyerek tepki gösterdiği saldırganlardan şikayetçi oldu. Çevredeki sürücülerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı Mehmet Şirin O. (23) ve Yasin Sinan Ç. (21) emniyete görüldü. Burada ifadeleri alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.