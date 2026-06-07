Kağıthane'de trafikte dehşet! Motosikletle düğün konvoyunun önünü kesti patinaj çekti: O sürücüye rekor ceza kesildi

Olay, 3 Mayıs Pazar günü Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyunda motosikletiyle trafik akışını engelleyen sürücü, yolda patinaj çekerek akrobatik hareketler yaptı. O anların sanal medyada paylaşılması üzerine Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen ekipler, motosiklet sürücüsünün Vedat A. olduğunu tespit etti.