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Giriş Tarihi: 7.08.2026 20:16 Son Güncelleme: 7.08.2026 20:28

Kağıthane'de uyuşturucu baskını: 104 kilo sentetik madde ele geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kordinesinde polis ekipleri uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda Kağıthanede'ki bir sentetik ecza hap üretim deposuna operasyon düzenlenirken, baskında 104 kilo madde ele geçirildi, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Armağan YILMAZ Armağan YILMAZ
Kağıthane’de uyuşturucu baskını: 104 kilo sentetik madde ele geçirildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kordinesince Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen saha çalışmaları neticesinde Kağıthane de bir iş yeri sentetik ecza hap üretim imalathanesi olarak kullanıldığı tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 104 kilo pregabalin maddesi, 1 adet sentetik ecza maddesi üretmekte kullanılan baskı makinası ele geçirildi. Adreste yakalanan 2 şüpheli Mahmut Y., Mahmut T., gözaltına alındı. Şüpheliler ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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#İSTANBUL #KAĞITHANE

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Kağıthane'de uyuşturucu baskını: 104 kilo sentetik madde ele geçirildi
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