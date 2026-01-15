Haberler Yaşam Haberleri Kağıthane’de Uzun Namlulu Silahla Saldırı: 25 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
İstanbul Kağıthane Fazilet Caddesi’nde saat 12.30’da Burak Tunçel (25) otomobilini park ettiği sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına uğradı. AK-47 (Kalaşnikof) tipi uzun namlulu silahla gerçekleştirilen saldırıda Tunçel, vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralandı. Saldırganlar olay yerinden hızla kaçarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Burak Tunçel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE KALAŞNİKOF KOVANLARI BULUNDU

Olay yeri inceleme ekipleri, cadde üzerinde yaptıkları çalışmalarda çok sayıda AK-47 kovanı tespit etti. Polis, geniş güvenlik önlemleri aldığı bölgede kaçan saldırganların kimliğini belirlemek ve yakalamak için kapsamlı bir operasyon başlattı.

