Kağıthane’de zehir tacirlerine geçit yok: 2 kilograma yakın uyuşturucuyla yakaladılar

İstanbul Emniyeti; uyuşturucuyla mücadelede kararlılığını sürdürüyor. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Kağıthane İlçesi'ne bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapılan bir adresi tespit etti ve adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda bir kilo 830 gram Marihuana maddesi, iki hassas terazi, bir elektronik paketleme cihazı ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan üç cep telefonu ele geçirildi. 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı; 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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