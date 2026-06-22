Haberler Yaşam Haberleri Kağıthane'de zehir tacirlerine geçit yok: 2 kilograma yakın uyuşturucuyla yakaladılar
Giriş Tarihi: 22.06.2026 11:26 Son Güncelleme: 22.06.2026 11:30

Kağıthane'de zehir tacirlerine geçit yok: 2 kilograma yakın uyuşturucuyla yakaladılar

İstanbul’da Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor. Yapılan operasyonda 6 uyuşturucu satıcısı yakalandı. Bir kilo 830 gram Marihuana maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınanlardan 3 kişi tutuklandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Kağıthane’de zehir tacirlerine geçit yok: 2 kilograma yakın uyuşturucuyla yakaladılar
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İstanbul Emniyeti; uyuşturucuyla mücadelede kararlılığını sürdürüyor. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Kağıthane İlçesi'ne bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapılan bir adresi tespit etti ve adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda bir kilo 830 gram Marihuana maddesi, iki hassas terazi, bir elektronik paketleme cihazı ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan üç cep telefonu ele geçirildi. 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı; 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#İSTANBUL #KAĞITHANE

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Kağıthane'de zehir tacirlerine geçit yok: 2 kilograma yakın uyuşturucuyla yakaladılar
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