Kahraman çocukların kanserle umut savaşı

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) 25'inci yılını kutluyor. Türkiye'nin 77 ilinde, 2 bin 595 çocuğun tedavi sürecinde yanında olan KAÇUV'dan, kanseri yenen ve burs alarak meslek sahibi olup topluma hizmet eden binlerce genç var. Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız, "KAÇUV'un 2000'de yolculuğunun başlamasında gazeteci Savaş Ay'ın çok özel bir yeri var. Savaş Ay, Cerrahpaşa'da yaptığı bir röportaj sırasında çocukların ve ailelerin yaşadığı zorluklara birebir tanıklık etti. O gün, 'Hocam bunu birlikte başarırız' diyerek bizi cesaretlendirdi. Ardından vakıflaşma süreci başladı. O gün attığı cesaret verici adım, 25 yıldır binlerce çocuğa umut olan bir yapının temelini oluşturdu" ifadelerini kullandı.Bu küçük kahramanların kanserle mücadelede en büyük güç kaynağının oyun, sevgi ve umut olduğunu vurgulayan Prof. Dr. İnci, "Hastane ortamında yapılan bir oyun odası, bir atölye ya da küçük bir etkinlik bile çocukların hastalığı bir süreliğine unutmasını sağlıyor" dedi.Kansere yaklandığımda 6'ncı sınıfa gidiyordum. Bir süre odamdan hiç çıkmadım. Ağladım, ağladım. Sonra ağlamayı bıraktım ve üniversitede Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nü kazandım. Vakıf, bana hep destek oldu, ben de gönüllü olarak tedavi gören çocuklara umut oluyorum.Oğlum 4 yaşındaydı, kanserdi. Psikolog görüşmeleri çok iyi geldi. İnsanlık geçiyor, sevgi geçiyor. Minnet borçluyuz.Çocuğumuzun tedavisi için şehir dışından geldik. Cerrahpaşa Aile Evi, evimiz oldu. Herkes bu insanlara dua ediyor. Vakıf, bizim elimizden tutarak acılarımızı hafifletti.