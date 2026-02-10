Haberler Yaşam Haberleri Kahraman Pilot Erdem Mut, şahadetinin 8. yılında dualarla anıldı
Kahraman Pilot Erdem Mut, şahadetinin 8. yılında dualarla anıldı

Afrin’deki Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit düşen Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut, şahadetinin 8. yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Duygu dolu programda şehidimizin aziz hatırası bir kez daha rahmet ve minnetle yâd edildi.

Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 10 Şubat 2018'de görev başında şehit olan Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut için Kırıkkale Şehitliği'nde anma programı düzenlendi. Programa Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şube Başkanı Rıfat Öcal, Garnizon ve Mühimmat Komutanlığı personeli ile şehidin silah arkadaşları katıldı. Dernek Başkanı Rıfat Öcal, törende yaptığı konuşmada şehidimiz Erdem Mut'un hayatı ve askerlik kariyerine ilişkin bilgiler verdi. 14 Ekim 1988'de Kırıkkale'de dünyaya gelen Erdem Mut'un, Dede Korkut İlköğretim Okulu'nda başladığı eğitim hayatını Kuleli Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulu ile taçlandırdığını belirten Öcal, şehidin Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde önemli görevlerde bulunduğunu ifade etti.

Malatya Kara Havacılık Komutanlığı'nda görevli iken Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan Erdem Mut'un, Afrin'de 1027 Rakımlı Tepe'ye ateş desteği sağlamak üzere havalanan Atak Helikopterinin düşmesi sonucu Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Kahraman ile birlikte şehit düştüğü hatırlatıldı. Evli olan şehidimiz Erdem Mut'un Kırıkkale Nur Camii'nde düzenlenen askeri törenin ardından ilimiz şehitliğine defnedildiğini belirten Öcal, "Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarımızı, tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi. Programda Şehit İbrahim Ülger Camii İmam Hatibi, şehit Semih Yılmaz'ın babası Ramazan Yılmaz tarafından Kur'an-ı Kerim okunurken, Kırıkkale Şehitleri Anıtı İmam Hatibi Zabit Karakoç tarafından yapılan dualarla şehidimiz Erdem Mut ve tüm şehitler bir kez daha dualarla yâd edildi.

