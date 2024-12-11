Kahraman şehitlerimizi unutmadılar… İstanbul Emniyet Müdürü de katıldı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve öğrenciler, 10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Beşiktaş'ta bölücü terör örgütü PKK tarafından düzenlenen çifte bombalı hain terör saldırısında şehit olan polisleri unutmadı. Sekiz yıl önce düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan polislerimiz için Güzel Sanatlar Liseleri'nde okuyan öğrenciler tarafından hazırlanmış 39 yağlı boya tablonun sergisi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'nde yapıldı.

İstanbul Emniyeti Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nce koordine edilen ve tabloları hazırlayan öğrencilerin de yer aldığı sergiye İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı ve resimleri inceledi ve öğrencilere teşekkür etti. Öğrenciler de İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'a çiçek takdim etti.

Açıklamalarda bulunan Yıldız şu ifadeleri kullandı; "On Aralık iki bin on altı günü kırk altı şehidimiz çok zenginiyet yürüyüşü olmak üzere. Rahmet ve minnetle anıyorum. Onlar bizlerin kahramanları. Ailelerinin tabii sabır ama aileleri de bizim bir büyük aile için bizim birer parçamız. Bu konuda güzel sanatlar lisesinin yaptığı çalışmalardaki şehitlerimizi tekrar yeni baştan yanı başımızda hatırlama ve görme vesilesi oldu. Çok da güzel çalışma yapmışlar. Genç kardeşlerine tebrik ediyorum. Kahramanlarımızı rahmetle, minnetle anıyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim."