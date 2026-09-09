Kahramanlar yeşil vatan için sahada

Adana'nın Kozan ilçesi Doğanalanı Mahallesi'nde başlayan ve çevreye yayılan yangını söndürmek için bölgeye 3 uçak, 9 helikopter, 2 İHA, bir TOMA, 55 arazöz, 14 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 7 iş makinesi, 2 itfaiye aracı başta olmak üzere 112 araç ve 476 personel sevk edildi. Yangınlarda yaklaşık 132 hektar ormanlık alan zarar gördü.

7 EV ALEVLERE TESLİM OLDU

Enizçakırı Mahallesi'nde 40 ev tahliye edilirken 7 ev alevlere teslim oldu. Evi yanan Osman Bozkurt, yangın çıkmadan hemen önce elektrik tellerinin alev aldığını söyleyerek "Mahalleyi bir anda alevler sardı. Her taraf yandı, sağlam hiçbir şey kalmadı. Çocuklarım dumandan etkilendi, hastaneye kaldırıldı" diye konuştu. Öte yandan Karaisalı ile Feke ilçesi ile Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Kızyusuflu köyündeki ormanlık alanda çıkan yangın da kontrol altına alındı.

TARIM ARAZİLERİ ETKİLENDİ

Antalya'nın Aksu ilçesinde, önceki gün başlayan yangın 3 uçak, 12 helikopter, 110 arazöz ve su ikmal aracı, 4 iş makinesi, 610 teknik personel ile kontrol altına alındı. Serik'te kontrol altına alınan yangınlarda, biri boş 5 ev yandı. Çok sayıda plastik sera, tarım arazisi yangından etkilendi. Kumluca'da ise Toptaş Mahallesi'nde rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle vatandaşlar tahliye edildi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde de dün çıkan yangın ormanlık alana yayıldı. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör