Kahramanlarımızı yeni nesle anlatmak adına yazdım

Mütefekkir, gazeteci ve yazar Sadık Albayrak, D&R Trabzon Meydan'da okurlarıyla bir araya geldi. "Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası" ile "Siyasi Boyutlarıyla Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu" adlı eserlerinin imza ve söyleşi gününde Trabzon halkıyla buluşan Albayrak, "Benim doğduğum büyüdüğüm, yaşadığım şehir. Halka mal olmuş adamları kitaplarımda yazdım. Ben bu kitaplarımı öldükten sonra da telifini Nun Eğitim ve Kültür Vakfı'na bağışladım. Kabiliyetli, yetim ve şehit çocuklarına burs verecekler. Bu mutluluk ve onur bana yeter" dedi.Albayrak konuşmasının başında köy hayatının, yaşantının, kültürün ne kadar değerli olduğundan bahsederek, 1950'li yıllardaki İslami ve politik sürelerde kendisinin fiilen yaşadıklarını okuyucularıyla paylaştı. Albayrak, "Kitaplarımda, 60 yıllık arşivlerimden yola çıkarak, elimde olan belgelerle Türk İslam düşünce tarihinin son 100 yıllık Batılılaşma hesaplaşmasını, Trabzon'un iman ateşi gibi çile çeken kahramanlarını yeni nesillere anlatmak için yazdım. Trabzon, Müslümanlar tarafından İstanbul'dan sonra fethedilen 2'nci şehir. Benim doğduğum, büyüdüğüm, yaşadığım şehir. Halka mal olmuş adamları kitaplarımda yazdım. Ben bu kitaplarımı öldükten sonra da telifini Nun Eğitim ve Kültür Vakfı'na bağışladım. Kabiliyetli, yetim ve şehit çocuklarına burs verecekler. Bu mutluluk ve onur bana yeter" dedi.Söyleşinin ardından Sadık Albayrak, "Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası" ile "Siyasi Boyutlarıyla Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu" ve diğer kitaplarını okuyucuları için imzaladı.