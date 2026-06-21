Kahramanlık şehri Şuşa ayağa kalkıyor

Karabağ'ın simge kenti Şuşa'da, 2020 yılında işgalden kurtarılmasının ardından yalnızca imar çalışmaları değil, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik yeni projeler de hayata geçiriliyor.

ÖNCE CAMİLER ONARILDI

Yukarı Gövher Ağa, Aşağı Gövher Ağa, Saatlı, Mamay ve Çöl Gala camileri başta olmak üzere çok sayıda tarihi yapı restore edilerek yeniden hizmete açıldı. Resmi kayıtlara göre 196 tarihi ve kültürel anıt bulunan ve önemli bölümü işgal yıllarında ağır hasar gören Şuşa'daki onlarca tarihi eser yeniden ayağa kaldırıldı. Kentte restorasyonun yanı sıra koruma çalışmaları da yürütülüyor.

Bu yıl içinde ağır hasarlı 15 tarihi yapıda konservasyon ve güçlendirme çalışmalarının başlatılması planlanıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Şuşa Özel Temsilcisi Aydın Kerimov, kentte ilk olarak camilerin onarımına öncelik verildiğini belirtti. Kerimov, "5 camimiz tamamen restore edildi. Şuşa'da resmi olarak kayıtlı 196 anıt bulunuyor. Ne yazık ki bunların büyük çoğunluğu yıkılmış veya ağır hasarlı durumdaydı. Buna rağmen son 5 yılda yaklaşık 30 anıt aslına uygun restore edildi" dedi.

TİTİZ ARAŞTIRMALAR YAPILDI

Restorasyon projelerinin uzun ve titiz hazırlık süreçleri gerektirdiğini vurgulayan Kerimov, her eser için arşiv belgelerinin incelendiğini ve kapsamlı bilimsel araştırmalar yapıldığını anlattı. Kerimov, "Bir tarihi yapının restorasyonu son derece hassas bir süreçtir. Yapılacak bir hatayı sonradan düzeltmek çok zor olur. Bu nedenle çalışmalar büyük dikkatle yürütülüyor" diye konuştu.

UZMANLARLA ÇALIŞILDI

Projelerin hazırlanmasında Azerbaycanlı ve yabancı uzmanların birlikte görev yaptığını belirten Kerimov, uygulama aşamasında ise ağırlıklı olarak yerli restoratörlerin çalıştığını söyledi. Karabağ'da son yıllarda yürütülen geniş çaplı yeniden imar faaliyetlerinin restorasyon alanında önemli uzmanlık birikimi oluşturduğunu ifade eden Kerimov, "Son 5-6 yılda Karabağ'da yürütülen çalışmalar sayesinde uluslararası standartlara uygun çalışan güçlü yerli restorasyon şirketleri ve uzman kadrolar yetişti" değerlendirmesinde bulundu.