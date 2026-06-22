Kahramanmaraş depreminde 'öldü' gözüküyordu! "Trafik cezası gelince yaşıyorum"

"DEPREMDEN BU YANA LAKABIMIZ 'YAŞAYAN ÖLÜ' OLARAK KALDI"

Sistemlerde ölü göründüğü için arkadaşları arasında 'yaşayan ölü' olarak kendisine hitap edildiğini ifade eden Ahmet Artan, "O zamanlar kimsenin kimliği olmadığı için Ahmet Artan diye bir arkadaş vefat etmiş. Onun da babası adı Mehmet olmasıyla onu ölü göstereceklerine beni ölü göstermişlerdi. Bunu sonra düzelttik ama devletin hala bazı kurumlarını bu hatta düzeltilmemiş. Bu yüzden mağduriyet yaşıyorum. Örneğin dün daha oldu bu olay, ben dün sağlık kurumuna gittiğim zaman işte kendi kimliği verdiğimde 'Ahmet Artan kişi ölüdür, işlem yapılamaz' diye bu şekilde çıktı. Aile hekimine gittim, aile hekimi 'kaydın yok' dedi. 'Kişi ölüdür, işlem yapılamamaktadır hatası' çıkıyor. Sağlık kurumlarında ben ölü olarak gözüküyorum" diye konuştu.

Bu hatanın bir an önce düzeltilmesini isteyen Artan, "Depremden bu yana lakabımız 'yaşayan ölü' olarak kaldı ve arkadaşlarım 'yaşayan ölü' diyorlar. Şu an böyle baktığı zaman bazen komik gibi geliyor ama çok ciddi ben mağduriyetler yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör