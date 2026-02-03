Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Yıkımın boyutu bir kez daha yürek burktu!

O ANLAR KAMERAYA BÖYLE YANSIMIŞ

Görüntülere, bazı binaların büyük bir gürültüyle çöktüğü, çöken yapıların çevresinde yoğun toz bulutunun oluştuğu ve yollara beton parçalarının savrulduğu yansıdı. Depremin etkisiyle çevrede bulunan iş yerlerinin camlarının kırıldığı, tabelaların sallandığı ve çevrede kısa sürede büyük bir kargaşa yaşandığı da kaydedildi. Sarsıntının uzun süre devam ettiği, vatandaşların depremin durmasının ardından da tedirgin şekilde açık alanlarda beklediği anların da yer aldığı görüntülerde vatandaşların cep telefonlarıyla yakınlarına ulaşmaya çalıştığı, bazılarının ise çevredeki enkazlara yöneldiği de yansıdı.