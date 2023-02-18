Kahramanmaraş Koordinatör Valisi Gökmen Çiçek SABAH’a konuştu





"ŞU AN İTİBARİYLE 7 BİN ARAMA KURTARMACI BÖLGEDE ÇALIŞIYOR"

İş makinesi ve arama kurtarma personeliyle ilgili olarak konuşan Çiçek, "Biz özellikle depremin birinci günü itibariyle çalışmalara hemen başlamıştık. Bazen 'daha erken olabilir miydi?' gibi sorularla karşılaşıyoruz. Ancak gerçekten bu büyüklükteki bir deprem 100 yılı geçkin süredir yaşanmamış. Ben Kocaeliliyim, Kocaeli depremini de gördüm ama daha küçük bir alandaydı. Deprem burada çok geniş bir alanı etkiledi. Türkiye'deki iş makinelerinin 3'te 1'i hemen bölgede görevlendirildi. Kahramanmaraş'ta ikinci günün sonunda 4 bin arama kurtarma personeli sayısına ulaştık. Şu an itibariyle 7 bin arama kurtarmacı bölgede çalışıyor" şeklinde konuştu.



"AZERBAYCANLILAR YIKILMA RİSKİ OLAN ENKAZA, 'TÜRKİYE BİZE BİR VATAN VERDİ, BİZ ÖLMEYE RAZIYIZ' DİYEREK GİRDİ"

Azerbaycan'ın deprem bölgesindeki çalışmalarına özellikle dikkat çeken Çiçek, "Hem arama kurtarma çalışmaları noktasında hem de güçlü kadrosuyla gözümüzü doldurdular. Enkaz çalışmaları sırasında alanın tehlikeli olduğu, yıkılma tehlikesi olduğu söylendiği halde o kadar hızla alana girdiler ki üst rütbeli bir arkadaş, 'hayır Türkiye bize bir vatan verdi, biz ölmeye razıyız. O duygularla buradayız' dedi.