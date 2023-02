Kahramanmaraş Koordinatör Valisi Gökmen Çiçek SABAH’a konuştu

"AFAD, UYUMADAN YEMEK YEMEDEN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR"

Türkiye'nin her yerinden gönüllüler aktı buraya, ilk andan itibaren binlerce gönüllü alana geldi. Şu anda her enkazın başında bir koordinatörümüz var. Vatandaşlarımız acılı oldukları için bazen oradaki arkadaşlarımızı bir anda göremeyebilirler, bütün AFAD ekibi hiç uyumadan alanda çalışıyor. Depremin 3. gününde AFAD'dan arkadaşlara zeytin ekmek verdiğimizde, 'Ben utanıyorum, bunu yiyemiyorum kendime bunu ayıp sayıyorum' diyerek çalıştıklarına ben şahidim. Gerçekten büyük bir mücadele veriliyor" diye konuştu.



KAHRAMANMARAŞ'TA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARININ YÜZDE 70'İ TAMAMLANDI

Kahramanmaraş'taki arama kurtarma çalışmalarında gelinen son noktayı paylaşan Çiçek, "Hassas bir arama yapmak zorundayız. Halen 228. saatte enkazdan canlı vatandaşlarımız çıkıyor. Şu an itibariyle 70 enkazda arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor, 240 enkazda çalışmalar tamamlandı. Özellikle 2-3 binanın üst üste yıkıldığı bölgelerde çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız kısa süre içerisinde bütün alandaki enkaz çalışmalarını tamamlamak" ifadelerini kullandı.