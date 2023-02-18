Kahramanmaraş Koordinatör Valisi Gökmen Çiçek SABAH’a konuştu

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında 10 şehirde meydana gelen yıkımların ardından arama kurtarma çalışmalarının bir kısmı tamamlandı, bir kısmı da halen devam ediyor. Kahramanmaraş'a koordinatör vali olarak atanan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentteki son durumu SABAH'a anlattı.
"İLK DEPREMLE MÜCADELEYE BAŞLAMIŞKEN, İKİNCİ DEPREM HİÇ ETKİLENMEYEN BÖLGELERİ İÇİNE ALDI"
Birçok valinin bölgeye görevlendirildiğini, Türkiye'nin yardım olup deprem bölgelerine yağdığını söyleyen Çiçek, "Çok ciddi şekilde olaya müdahale edilmeye çalışıldı. Ama birçok kötü senaryo o anda gerçekleşti. Mücadele çok zordu, hava karlıydı ve uçakların kalkmasını zorlaştırdı. Ayrıca biz birincisiyle mücadele etmeye başlamışken, ikinci bir deprem hiç olmayan bölgeleri de içine aldı. Zor bir mücadeledeydi" dedi.
"ŞU AN İTİBARİYLE 7 BİN ARAMA KURTARMACI BÖLGEDE ÇALIŞIYOR"
İş makinesi ve arama kurtarma personeliyle ilgili olarak konuşan Çiçek, "Biz özellikle depremin birinci günü itibariyle çalışmalara hemen başlamıştık. Bazen 'daha erken olabilir miydi?' gibi sorularla karşılaşıyoruz. Ancak gerçekten bu büyüklükteki bir deprem 100 yılı geçkin süredir yaşanmamış. Ben Kocaeliliyim, Kocaeli depremini de gördüm ama daha küçük bir alandaydı. Deprem burada çok geniş bir alanı etkiledi. Türkiye'deki iş makinelerinin 3'te 1'i hemen bölgede görevlendirildi. Kahramanmaraş'ta ikinci günün sonunda 4 bin arama kurtarma personeli sayısına ulaştık. Şu an itibariyle 7 bin arama kurtarmacı bölgede çalışıyor" şeklinde konuştu.
"AZERBAYCANLILAR YIKILMA RİSKİ OLAN ENKAZA, 'TÜRKİYE BİZE BİR VATAN VERDİ, BİZ ÖLMEYE RAZIYIZ' DİYEREK GİRDİ"
Azerbaycan'ın deprem bölgesindeki çalışmalarına özellikle dikkat çeken Çiçek, "Hem arama kurtarma çalışmaları noktasında hem de güçlü kadrosuyla gözümüzü doldurdular. Enkaz çalışmaları sırasında alanın tehlikeli olduğu, yıkılma tehlikesi olduğu söylendiği halde o kadar hızla alana girdiler ki üst rütbeli bir arkadaş, 'hayır Türkiye bize bir vatan verdi, biz ölmeye razıyız. O duygularla buradayız' dedi.
"AFAD, UYUMADAN YEMEK YEMEDEN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR"
Türkiye'nin her yerinden gönüllüler aktı buraya, ilk andan itibaren binlerce gönüllü alana geldi. Şu anda her enkazın başında bir koordinatörümüz var. Vatandaşlarımız acılı oldukları için bazen oradaki arkadaşlarımızı bir anda göremeyebilirler, bütün AFAD ekibi hiç uyumadan alanda çalışıyor. Depremin 3. gününde AFAD'dan arkadaşlara zeytin ekmek verdiğimizde, 'Ben utanıyorum, bunu yiyemiyorum kendime bunu ayıp sayıyorum' diyerek çalıştıklarına ben şahidim. Gerçekten büyük bir mücadele veriliyor" diye konuştu.
KAHRAMANMARAŞ'TA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARININ YÜZDE 70'İ TAMAMLANDI
Kahramanmaraş'taki arama kurtarma çalışmalarında gelinen son noktayı paylaşan Çiçek, "Hassas bir arama yapmak zorundayız. Halen 228. saatte enkazdan canlı vatandaşlarımız çıkıyor. Şu an itibariyle 70 enkazda arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor, 240 enkazda çalışmalar tamamlandı. Özellikle 2-3 binanın üst üste yıkıldığı bölgelerde çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız kısa süre içerisinde bütün alandaki enkaz çalışmalarını tamamlamak" ifadelerini kullandı.
"ASKERLERİMİZ HAKKINDA OLUMSUZ ŞEYLER SÖYLENİNDE ÜZÜLÜYORUZ"
Kendisinin Kocaeli depremini de yaşadığını söyleyen Çiçek, "Ben ilk depremi Kayseri'de yaşadım. O kadar büyük geldi ki bana, Kocaeli'deki depremden çok çok daha büyük gibi hissettim. Kocaeli depremi de kesinlikle küçük değildi. Tüm vatandaşlarımız, devlet çok büyük seferberlik yaptı. Gerçekten öyle şeylerle karşılaştık ki, askerlerimiz tehlikeli alanlara girerken 'Biz şehit olacağız ama o canı kurtaracağız emir bekliyoruz' diyerek mücadele ettiler. Onlar hakkında olumsuz şeyler söylenince üzülüyorum. Bizler gözyaşlarıyla arkadaşlarımızı izledik" dedi.
Çiçek, "İlk geldiğim günde bu kadar kısa sürede iş makinesi ve ekiplerin sevk edilebileceğini, yardımların kısa sürede ulaştırılacağını beklememiştim. Türkiye Cumhuriyeti çok büyük, milletimiz çok büyük. Bu millete hizmet etmek çok büyük şeref" şeklinde konuştu.