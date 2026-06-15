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Giriş Tarihi: 15.06.2026 09:31

Kahramanmaraş trafiğinde tehlike saçtı! Makas atarak yaptıkları yarış kazaya neden oldu: Yaralılar var!

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen olay yürekleri ağza getirdi. Trafikte yarış yapan ve makas atarak ilerleyen iki otomobil kazaya neden oldu. Ekiplerin peş peşe geldiği konumda yaralıların olduğu öğrenildi. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Kahramanmaraş trafiğinde tehlike saçtı! Makas atarak yaptıkları yarış kazaya neden oldu: Yaralılar var!
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Kaza, Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi.

YARIŞ UĞRUNA OTOMOBİLLER KAZA YAPTI

Edinilen bilgiye göre, 46 ANS 716 plakalı otomobil ile 27 ACR 938 plakalı otomobilin sürücülerinin trafikte makas atarak yarış yaptığı iddia edildi. Kontrolden çıkan iki otomobil kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Otomobilde bulunan 6 kişiden 5'i yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KAHRAMANMARAŞ #ONİKİŞUBAT #KAZA HABERLERİ

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Kahramanmaraş trafiğinde tehlike saçtı! Makas atarak yaptıkları yarış kazaya neden oldu: Yaralılar var!
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