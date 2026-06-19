Kahramanmaraş UNESCO'nun "Edebiyat Şehri" oldu!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı programa, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, İstanbul Valisi Davut Gül, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Demir ve Hüseyin Yayman, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, önceki dönem Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, önceki dönem Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, önceki dönem Millî Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Mevlüt Kurt, Vahit Kirişci, Mehmet Şahin ve Ömer Oruç Bilal Debgici, İrfan Karatutlu, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Ümmügülşen Öztürk, Hulki Cevizoğlu, AK Parti MKYK üyeleri, siyasi partilerin il başkanları, bakanlık bürokratları, sanatçılar, yazarlar, şairler ve davetliler katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Türkiye'nin ilk ve tek "Edebiyat Şehri" olarak kabul edilmesi dolayısıyla düzenlenen programa bir mesaj gönderdi.

"Kahramanmaraş'ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Türkiye'nin ilk ve tek "Edebiyat Şehri" olarak kabul edilmesi vesilesiyle düzenlenen programa davetiniz için teşekkür ediyorum.

Asırların birikimini, şiirin, sözün ve düşüncenin köklü mirasını geleceğe taşıyan Kahramanmaraş, yetiştirdiği yazarları, şairleri ve sanat insanlarıyla milletimizin kültür hazinesinde müstesna bir yere sahiptir. Bu önemli unvan, sadece bir şehrimizin değil, aynı zamanda ülkemizin zengin kültürel birikiminin uluslararası alanda tescili anlamını taşımaktadır.

Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda şehirlerimizin sahip olduğu tarihî ve kültürel mirası dünyaya tanıtmayı, kültür ve sanat alanındaki uluslararası iş birliklerini güçlendirmeyi sürdüreceğiz.

Kahramanmaraş'ımızın bu başarısında emeği geçen başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızı gönülden tebrik ediyor, programa katılan tüm misafirlerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum."