Kahramanmaraş UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler Ağı’na Türkiye’nin ilk "Edebiyat Şehri" olarak kabul edildi

Kahramanmaraş'ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na 'Edebiyat Şehri' olarak kabul edilmesi dolayısıyla İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kentin kültürel mirası, edebiyat geleneği ve UNESCO süreci değerlendirilirken, şehrin uluslararası alandaki yeni konumu da kamuoyuyla paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Türkiye'nin ilk ve tek 'Edebiyat Şehri' olarak kabul edilmesi dolayısıyla düzenlenen programa bir mesaj gönderdi. Mesajda; ''Kahramanmaraş'ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Türkiye'nin ilk ve tek "Edebiyat Şehri" olarak kabul edilmesi vesilesiyle düzenlenen programa davetiniz için teşekkür ediyorum. Asırların birikimini, şiirin, sözün ve düşüncenin köklü mirasını geleceğe taşıyan Kahramanmaraş, yetiştirdiği yazarları, şairleri ve sanat insanlarıyla milletimizin kültür hazinesinde müstesna bir yere sahiptir. Bu önemli unvan, sadece bir şehrimizin değil, aynı zamanda ülkemizin zengin kültürel birikiminin uluslararası alanda tescili anlamını taşımaktadır. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda şehirlerimizin sahip olduğu tarihî ve kültürel mirası dünyaya tanıtmayı, kültür ve sanat alanındaki uluslararası iş birliklerini güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Kahramanmaraş'ımızın bu başarısında emeği geçen başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızı gönülden tebrik ediyor, programa katılan tüm misafirlerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum'' ifadelerine yer verildi.

UNESCO'NUN ÖĞRENEN ŞEHİRLERİ KÜRESEL AĞI'NDA 2026 YILI İTİBARİYLA TÜRKİYE'DEN 11 ŞEHİR BULUNUYOR

Programda konuşan Bakan Ersoy, Türkiye'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'nde 22 kültür varlığı, Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri'nde 32 kültürel değeri ve Dünya Mirası Geçici Listesi'nde 79 alanı bulunan bir ülke olduğunu söyledi. Ersoy, ''Türkiye'nin UNESCO çatısı altından dâhil olduğu alanlar bunlarla da sınırlı değil. UNESCO'nun Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'nda 2026 yılı itibarıyla Türkiye'den 11 şehir bulunmaktadır. Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı olarak kayıtlıdır. Artvin ilinin Borçka ilçesinde yer alan Camili Biyosfer Rezervi UNESCO Biyosfer Rezervleri Ağı'na dâhildir. UNESCO Dünya Belleği Programı kapsamında da 2025 yılı itibarıyla Türkiye'nin kütüğe kayıtlı 12 eseri bulunmaktadır. Kahramanmaraş işte bütün bu silsileye yeni bir nişan daha eklemiştir'' dedi.

EDEBİYAT ALANINDA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDEN İLK ŞEHİR OLDU

Kahramanmaraş'ın edebiyat alanında Türkiye'yi temsil eden ilk şehir olduğunu vurgulayan Ersoy, ''Eshab-ı Kehf Külliyesi UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne kayıtlı olan Kahramanmaraş, edebiyat alanında Türkiye'yi temsil eden ilk şehir olarak 2025 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na kabul edilmiştir. Kahramanmaraş aynı zamanda ana dili Türkçe olan şehirler arasında da söz konusu ağda üyelik alan ilk şehirdir. Bu yönüyle de "edebiyat şehri olan ilk Türk kenti" olma ayrıcalığına mazhar olmuştur. Dünyada Barcelona ve Manchester'dan Bağdat ve Süleymaniye'ye, Edinburgh ve Prag'dan Taif, Tanca ve Wonju'ya 62 edebiyat şehri olduğunu; Kahramanmaraş'ın böylesi özel ve zengin bir kültür bahçesinin parçası olduğunu vurgulamak isterim'' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE AĞDA 9 ŞEHİRLE TEMSİL EDİLİYOR

Kahramanmaraş ile birlikte Türkiye'nin ağda toplam 9 şehirle temsil edildiğini ifade eden Ersoy, Gaziantep, Hatay, Afyonkarahisar, Kütahya, Bursa, Kırşehir, Şanlıurfa ve İstanbul'un da yaratıcı şehirlerarasında bulunduğunu söyledi.

Konuşmasında Kahramanmaraş'ın köklü edebiyat geleneğine de değinen Ersoy, İslam'ın bu coğrafyayı aydınlatmasının ardından şehrin güçlü bir edebi merkez kimliği kazandığını belirtti. Ersoy, ''Dulkadiroğulları Beyliği ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde halk ve divan edebiyatının eşsiz örneklerinin burada kelama ve kaleme aksettiğini görmekteyiz. Cumhuriyet sonrası oluşan güçlü bir akım da şüphesiz Türk edebiyatında izler bırakmıştır. Bu dönemde "Yedi Güzel Adam" nazımda ve nesirde, duyguda ve fikirde hem kendi dönemlerine hem de bize ve nesillerimize çok büyük eserler, emanetler miras bırakmışlardır. Necip Fazıl Kısakürek, Nuri Pakdil, Rasim ve Alaeddin Özdenören kardeşler, Cahit Zarifoğlu, Nedim Ali ve Mevlâna İdris Zengin adları bu mirasın ne denli özel, özgün ve anlamlı olduğunu anlamak için yeterlidir. Bu isimlerle birlikte Abdurrahim ve Bahaettin Karakoç ile Aşık Mahsuni Şerif ustalarımızı da zikrettiğimizde ve zaman yetmeyeceği için burada adlarını anamadığımız ustaların sayısının ne denli çok olduğunu idrak ettiğimizde bu toprakların gönüllere ve dillere vurmuş bereketini bütünüyle anlamak mümkün olacaktır'' diye konuştu.

''UNESCO ÜNVANI ŞEHRİN KALKINMASINA KATKI SAĞLAYACAK"

Bu sınıflandırmanın yalnızca bir unvan verme konusu olmadığını vurgulayan Ersoy, kültür ve yaratıcılığı stratejik unsur olarak gören yaklaşımın şehirlerin ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel kalkınmasını desteklediğini ifade etti. Ersoy, ''Dolayısıyla bizler de Türk edebiyatının sesini dünyaya duyurmak için bu unvanı kullanacak; aynı zamanda Kahramanmaraş'ın endüstriyel gelişimini üst seviyeye taşımak, farklı sahalarda sürdürülebilirliğe net katkılar sunmak için yereldeki gerek kamu gerek özel paydaşlarımızla istişare ve iş birliği yürütmeye devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

''TANITIM KAMPANYALARINDA MİLYONLARCA KİŞİYE ULAŞILDI"

Kahramanmaraş özelinde yürütülen tanıtım kampanyalarına milyonlarca kişiye ulaşıldığını vurgulayan Ersoy, ''2025 yılında 26 ülkede yaklaşık 11,8 milyon gösterim rakamına ulaştık. Bu yıl ise sadece Ocak-Nisan döneminde 22 ülkede yaklaşık 6,5 milyon gösterim gerçekleştirildi'' dedi.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda 'Edebiyat Şehri' olarak yer alan Kahramanmaraş'ın kültürel ve edebi birikimi, İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'nde gerçekleştirilen özel projeksiyon gösterisiyle tanıtıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde düzenlenen etkinlikte, şehrin edebiyatla şekillenen kimliği ve kültürel hafızası tarihi yapının cephesine yansıtılan görsellerle izleyicilere aktarıldı. Gösteride, Kahramanmaraş edebiyatının simge isimleri olarak hafızalara kazınan Yedi Güzel Adam da yer aldı. Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Nuri Pakdil, Rasim Özdenören, Alaeddin Özdenören, Mehmet Akif İnan ve Ali Kutlay'ın yanı sıra, bu kuşağın fikir dünyasında önemli izler bırakan Sezai Karakoç da anıldı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, UNESCO Edebiyat Şehri unvanının daha geniş kitlelere duyurulmasına katkı sağlarken, Kahramanmaraş'ın kültürel marka değerini ve uluslararası görünürlüğünü artıran önemli bir tanıtım çalışması olarak öne çıktı.