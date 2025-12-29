Kahramanmaraş yeniden doğdu

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta 12 bin 789 kişi hayatını kaybetti, 35 bin 714 bina ağır hasar aldı, 7 bin 491 bina ise tamamen yıkıldı. Büyük yıkımın ardından kentte, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hızla yeniden inşa süreci başlatıldı. Depremin 15'inci gününde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ilk konutların temelleri atıldı. Şehir genelinde kurulan şantiyelerde 200 bin mühendis, mimar ve işçi, 24 saat esasına göre çalışarak yeniden ayağa kalkma sürecine katkı sundu.

Yürütülen çalışmalar kapsamında Kahramanmaraş'ta 52 bin 575 konut, 15 bin 615 köy evi ve 5 bin 766 iş yeri olmak üzere toplam 73 bin 956 bağımsız bölüm inşa edildi. TOKİ tarafından, deprem bölgesinin 4'üncü büyük şantiyesi Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Altınova Mahallesi'nde kuruldu. 1 milyon 850 bin metrekarelik alanda, 13 etapta 10 bin 656 konut inşa edildi. 186 teknik personel ve 5 bin 245 işçinin görev aldığı projede çalışmalar 7/24 sürdürüldü. Uydu kente dönüşen Altınova'da, konutlarla birlikte 42 binden fazla vatandaşa yeni bir yaşam alanı kazandırıldı.

Öte yandan, kentin simgelerinden Tarihi Kapalı Çarşı da depremlerde ağır hasar gördü. TOKİ tarafından Dulkadiroğlu ilçesinde, 2 bin 740 metrekarelik alanda, 122'si tescilli olmak üzere toplam 140 dükkanın inşa ve ihya çalışmaları gerçekleştirildi. Tarihi Demirciler Çarşısı'nda ise 76 iş yeri yeniden inşa edilerek esnafın hizmetine sunuldu. Kahramanmaraş'ta yürütülen çalışmaları yakından takip eden depremzedeler, taşınmakları yeni evlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyor.