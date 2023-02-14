Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş’ta 205 saat sonra bir kadın enkazdan sağ kurtarıldı
Giriş Tarihi: 14.2.2023 17:36 Son Güncelleme: 14.2.2023 18:20

Kahramanmaraş’ta 205 saat sonra bir kadın enkazdan sağ kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde arama kurtarma çalışmalarında 205 saat geride kaldı. Enkaz altında kalan 35 yaşındaki Ayşegül Bayır Hayrullah mahallesi Hamdi Apartmanındaki enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Kahramanmaraş’ta 205 saat sonra bir kadın enkazdan sağ kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen, 10 şehirde yıkımlara neden olan ve "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan deprem sonrasında mucize kurtuluşlar devam ediyor. Kahramanmaraş merkezde bulunan Hayrullah mahallesindeki Hamdi bey apartmanından alınan ses üzerine çalışmalarını burada yoğunlaştıran Jandarma Arama Kurtarma Timleri, 35 yaşındaki Ayşegül Bayır'ı enkazdan 205 saat sonra sağ olarak kurtardı.

ASRIN FELAKETİNDE 205 SAAT MUCİZESİ

Çalışmaların 205. saatinde Hayrullah mahallesi Hamdi Bey apartmanındaki enkazdan sesi alınan Ayşegül Bayır enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

JANDARMA'DAN BAŞARI KUCAKLAMASI

205 saattir aralıksız olarak Kahramanmaraş merkezde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, Ayşegül Bayır'ı enkazdan sağ olarak kurtardıktan sonra birbirleriyle kucaklaştı.

Kahramanmaraş'ta 205 saat sonra bir kadın enkazdan sağ kurtarıldı | Video

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Kahramanmaraş’ta 205 saat sonra bir kadın enkazdan sağ kurtarıldı
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