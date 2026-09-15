Kahramanmaraş’ta 3 gündür aranıyordu... İşyerinde şüpheli ölüm

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşanan olayda, 3 gündür kendisinden haber alınamayan bir esnaf iş yerinde ölü olarak bulundu.

ŞÜPHE ÜZERİNE ORTAYA ÇIKTI

İş yerinin arka kapısının açık olduğunu fark eden bir komşusu durumu şüpheli bularak içeri girdi. Esnaf, S.K.'yi iş yerinde göğsünden vurulmuş halde yatarken görünce durumu hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri yaptıkları kontrollerde, göğsünden vurulduğu tespit edilen S.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri iş yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri altında inceleme başlattı. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için başlatılan soruşturma devam ediyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör