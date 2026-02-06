Kahramanmaraş’ta 6 Şubat Depreminde ölenler 3. yılında anıldı

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve depremde yaşamını yitirenler için edilen dualarla başladı. Duygusal anların yaşandığı törende bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Depremzedeler, 3 yıl önce olduğu gibi yakılan ateşin başında toplanarak ısındılar. Bin 400 kişiye mezar olan Ebrar Siseti'nin yerine yapılan Anka konutları önünde de anma programı düzenlendi. Bir başka anma programı ise Azerbaycan Bulvarı üzerinde gerçekleştirildi.

"BAZI AŞKLAR EL ELE BAŞLAR EL ELE BİTER"

Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen deprem anma etkinliğinde, depremde hayatını kaybedenlerin isimleri bir araç üzerindeki ekrana yansıtıldı. Vatandaşlar, ellerinde kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarıyla ekrana bakarak isimleri tek tek okudu. Bir depremzede ise üzerinde "Bazı aşklar el ele başlar, el ele biter" yazan anne ve babasının fotoğrafını tutarak ekranda anne ve babasının isimlerinin geçmesini gözyaşları içinde bekledi.

SAATLER 04:17'Yİ GÖSTERDİĞİNDE SALALAR OKUNDU

Kahramanmaraş'ta 7,8 büyüklüğündeki depremin ilk anlarının yıldönümünde, şehir halkı yüreğinde derin izler bırakan felaketi andı. Depremin meydana geldiği saat olan 04.17'de, tüm minarelerden salalar verildi. Ebrar Sitesi'nin yerine yapılan Anka Sitesi ile Hayrullah Mahallesi'nde bir araya gelen depremzedeler, felaketin yaşandığı dakikalarda saygı duruşunda bulundu. Dualar edilip kayıplar anılırken, vatandaşlar sabahın ilk ışıklarına kadar alandan ayrılmadı. Anma etkinliği sırasında birçok kişi, felakette hayatını kaybeden yakınlarını anarak duygusal anlar yaşadı.