Kahramanmaraş’ta acı olay! Onları ölüm bile ayıramadı: 67 yıllık evli çift 6 saat arayla vefat etti!

Edinilen bilgiye göre, Andırın'ın Boztopraklı Mahallesi'nde yaşayan Döne İspir (86), geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastanede tedavi altına alındı. Bir süre sonra eşi Abdullah İspir de (96) rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle farklı hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören çift, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.