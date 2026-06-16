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Giriş Tarihi: 16.06.2026 15:49

Kahramanmaraş’ta acı olay! Onları ölüm bile ayıramadı: 67 yıllık evli çift 6 saat arayla vefat etti!

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde meydana gelen olayda 86 yaşındaki Döne İspir hastaneye kaldırılmış ardından eşi Abdullah İspir’in de hastaneye yatışı verilmişti. 67 yıllık hayat arkadaşları, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle 6 saat arayla vefat ederken yakınları gözyaşlarına boğuldu. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Kahramanmaraş’ta acı olay! Onları ölüm bile ayıramadı: 67 yıllık evli çift 6 saat arayla vefat etti!
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Edinilen bilgiye göre, Andırın'ın Boztopraklı Mahallesi'nde yaşayan Döne İspir (86), geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastanede tedavi altına alındı. Bir süre sonra eşi Abdullah İspir de (96) rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle farklı hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören çift, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

6 SAAT ARAYLA VEFAT ETTİLER

11 çocuk sahibi olan çiftten ilk olarak Döne İspir'in gece saatlerinde, eşi Abdullah İspir'in ise sabah saatlerinde vefat ettiği öğrenildi. 67 yıllık hayat arkadaşları, Boztopraklı Mahallesi Mezarlığı'nda düzenlenen törenin ardından yan yana defnedildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KAHRAMANMARAŞ

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Kahramanmaraş’ta acı olay! Onları ölüm bile ayıramadı: 67 yıllık evli çift 6 saat arayla vefat etti!
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