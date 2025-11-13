Kahramanmaraş’ta apartman otoparkında korkutan yangın

lçeye bağlı Akif İnan Mahallesi İsmet Karaokur Bulvarı üzerinde bulunan Berkay Apartmanı'nın otoparkında, park halindeki elektrikli bir araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek otoparkta bulunan başka bir araca da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında apartman sakinleri yoğun dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri, dumandan etkilenen vatandaşları asansör yardımıyla güvenli bir şekilde tahliye etti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için olay yerinde inceleme başlatıldı.