Kahramanmaraş’ta araç uçuruma yuvarladı: 1 ölü 3 yaralı

Merkez Onikişubat İ. K'nin (44) kullandığı hafif ticari araç, Kürtül Mahallesi Kavkut Küme Evleri mevkiinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Araçtan çıkmayı başaran sürücü İ.K'nin oğlu 11 yaşındaki oğlu, yoldan geçen bir otomobili durdurarak kaza yaptıklarını söyledi. Otomobil sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine 112, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler araçta sıkışan İ.K eşi M.K. (34) ve oğlu A.K'yi kurtardı. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede sürücü İ.K'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, İ.K'nin cesedi ise otopsi için morga götürüldü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.