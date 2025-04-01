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Giriş Tarihi: 1.4.2025 11:04 Son Güncelleme: 1.4.2025 11:33

Kahramanmaraş'ta araç uçuruma yuvarladı: 1 ölü 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybettiği hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, araçtan fırlayan 11 yaşındaki çocuk, yoldan geçen bir otomobili durdurup yardım isteyerek ağabeyi ve annesinin hayatını kurtardı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kahramanmaraş’ta araç uçuruma yuvarladı: 1 ölü 3 yaralı

Merkez Onikişubat İ. K'nin (44) kullandığı hafif ticari araç, Kürtül Mahallesi Kavkut Küme Evleri mevkiinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Araçtan çıkmayı başaran sürücü İ.K'nin oğlu 11 yaşındaki oğlu, yoldan geçen bir otomobili durdurarak kaza yaptıklarını söyledi. Otomobil sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine 112, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler araçta sıkışan İ.K eşi M.K. (34) ve oğlu A.K'yi kurtardı. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede sürücü İ.K'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, İ.K'nin cesedi ise otopsi için morga götürüldü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kahramanmaraş'ta araç uçuruma yuvarladı: 1 ölü 3 yaralı
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