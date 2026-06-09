Kahramanmaraş’ta arkadaşını silahla vurmuştu: O sanık hakkında istenen ceza belli oldu

DAVA ERTELENDİ

Mustafa Öztürk'ün anne ve babası da sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Savcı savunma ve tanıkların dinlenmesinin ardından esas hakkında mütalaasını verdi. Savcı, mütalaasında M.K.'nın 'Kasten öldürme' suçundan 15 yıl, 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçundan da 3 yıl olmak üzere toplam 18 yıl hapisle cezalandırılmasını talep ederek, gerekçesini şöyle açıkladı:

"Olayda öldürmeye elverişli silah kullanması, maktulün olayda vücudunda hayati tehlike arz edecek bölgeden yaralanması, suça sürüklenen çocuğun silahın içerisinde 2 mermi olduğunu bilmesine rağmen silahı maktulün boyun bölgesine doğrultup tetiğe basması ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, suça sürüklenen çocuk M.K.'nın maktulü öldürme kastıyla hareket ettiği ve atılı suçu işlediği anlaşılmıştır."

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma ve beyanlarını hazırlamaları için taraflara süre verip davayı 14 Temmuz'a erteledi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör