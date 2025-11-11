Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş’ta asansör kazası: 5 yaralı
Giriş Tarihi: 11.11.2025 19:21

Kahramanmaraş’ta asansör kazası: 5 yaralı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bir apartmanda meydana gelen asansör kazasında 5 kişi yaralandı.

Muhammet Özer
Kahramanmaraş’ta asansör kazası: 5 yaralı

İlçeye bağlı Rasim Özdenören Mahallesi'nde Kuzey Çevre Yolu üzerindeki bir sitede bulunan asansör henüz bilinmeyen bir nedenle 6. kattan 3. kata düştü. Kazada asansör içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle asansörde mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Yaralılardan birinin ayağının kırıldığı, diğerlerinin ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kahramanmaraş’ta asansör kazası: 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz