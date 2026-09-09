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Giriş Tarihi: 9.09.2026 00:00

Kahramanmaraş’ta bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen olayda, iki grup arasında kavga çıktı. Bıçakların çıktığı olayda 2 kişi yaralanırken, 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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İHA Yaşam
Kahramanmaraş’ta bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı!
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Alınan bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda E.K. (19), O.U. (24) ve Y.E.Y.'yi (22) bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet binası acil servise kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan O.U'nun sağlık durumun ağır olduğu öğrenildi. Olay sonrası polis ekipleri inceleme başlattı.

#KAHRAMANMARAŞ #ONİKİŞUBAT

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Kahramanmaraş’ta bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı!
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