Kahramanmaraş’ta bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı!

Alınan bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda E.K. (19), O.U. (24) ve Y.E.Y.'yi (22) bıçakla yaraladı.