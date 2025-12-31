Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş'ta denetime takıldı: Şüpheli araç bomba imha ekibini harekete geçirdi!
Giriş Tarihi: 31.12.2025 09:16

Kahramanmaraş'ta bir otomobilde gazete kağıdına sarılı halde bir paket dikkat çekti. Bomba imha uzmanlarının yaptığı incelemede, el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Fetih Bulvarı üzerinde Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı yunus timleri şüphe üzerine seyir halindeki bir otomobili durdurdu.

Ekiplerin araçta yaptığı genel kontrolde şüpheli bir paket dikkat çekti. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, yolu da kapatarak olay yerine bomba imha ekiplerini çağırdı. Bomba imha uzmanları dedektör köpek yardımıyla araçta detaylı inceleme yaptı. İncelemede gazete kağıdına sarılı el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen malzemeler bulundu.

Sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme sürüyor.

