Giriş Tarihi: 20.04.2026 12:49

Kahramanmaraş’ta ev yangınında yalnız yaşayan kadın öldü

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde gece saatlerinde bir evde çıkan yangında yalnız yaşayan Cennet Temiz hayatını kaybetti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kahramanmaraş’ta ev yangınında yalnız yaşayan kadın öldü
Andırın İlçesi Melek Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı etkisi altına aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınan yangının ardından evde yapılan kontrollerde, yalnız yaşadığı öğrenilen Cennet Temiz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden kadının cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye tarafından çalışma başlatıldı.

Kahramanmaraş’ta ev yangınında yalnız yaşayan kadın öldü
