Kahramanmaraş’ta feci kaza: 1 Kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 2 kişi ağır yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Kahramanmaraş'tan Narlı istikametine seyir halinde olan Ali Al. (48) yönetimindeki otomobilin, orta refüjde sulama çalışması yapan Ö.K. idaresindeki kamyonun sağ arka kısmına çarpması sonucu meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde ve kamyonda hasar oluşurken, kazanın ardından bölgeye sağlık, güvenlik ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobil sürücüsü Ali Al. (48), olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilde yolcu olarak bulunan H.A.A. (15) ve A.S.A. (44) ise ağır yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatılırken, olayın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla adli soruşturmanın sürdüğü bildirildi.