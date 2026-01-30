Kahramanmaraş’ta insan ticareti ve fuhuş operasyonu: 13 gözaltı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, insan ticareti yapmak, fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temini suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, 29 Ocak 2026 tarihinde il genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında masaj salonu adı altında faaliyet gösteren 3 iş yeri ile 13 şüpheliye ait 11 ikamet adresinde adli arama ve el koyma işlemleri yapıldı.

Yapılan çalışmalarda 13 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda cinsel içerikli ürün ve 800 bin TL nakit para ele geçirildi. Operasyon kapsamında mağdur durumda bulunan 12'si Türk vatandaşı, 7'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 19 kadın koruma altına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.