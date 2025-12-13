Kahramanmaraş’ta Karadaş ailesi yerinde dönüşüm ile 5 ayda evlerine kavuştu

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Yerinde Dönüşüm desteğiyle evlerini 5 ayda tamamlayan Karadaş ailesinin hikâyesine yer vererek, "Vatandaşlarımıza anahtarlarını bir an önce teslim etmek için 11 ilimizde zamana karşı yarışıyoruz. Yerinde dönüşüm ile 5 ayda sağlam ve güvenli yuvalarına kavuşan Karadaş ailesi artık geceleri huzurla uyuyor" ifadelerini kullandı.

455 BİN KONUT VE İŞ YERİ TESLİM EDİLİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda; TOKİ, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 11 ilde 174 alanda, 3 bin 481 şantiyede yaklaşık 200 bin mimar, mühendis ve işçi görev yapıyor. Yılsonuna kadar tamamlanması hedeflenen çalışmalarla birlikte teslim edilen konut ve iş yeri sayısının 455 bine ulaşacağı bildirildi. Hatay'da 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek törende son teslimatlar yapılacak.

AYNI YERDE, DAHA GÜVENLİ YAPILAR

Deprem bölgesinde yürütülen Yerinde Dönüşüm Projesi ile orta, ağır hasarlı ve yıkılan binalar, zemin etütleri yapılarak aynı parselde yeniden inşa ediliyor. Böylece hem vatandaşların mahalle düzeni korunuyor hem de bölgenin yapı stoku daha güvenli hale getiriliyor.

HİBE VE KREDİ DESTEKLERİ SAĞLANDI

Proje kapsamında konutlar için 750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi ve 40 bin TL proje desteği verildi. İş yerleri için 400 bin TL hibe, 400 bin TL kredi ve 40 bin TL proje desteği sağlandı. Ahırlı konutlar için ise 750 bin TL hibe, 1 milyon TL kredi ve 40 bin TL proje desteği sunuldu. Bakanlık, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında bugüne kadar 121 bin bağımsız bölüme destek verdi.

5 AYDA YENİ EVLERİNE KAVUŞTULAR

Evlerine kısa sürede kavuştuklarını belirten Habil Karadaş, Bakanlık denetiminde evlerinin kısa sürede tamamlandığını belirterek; "Devletimiz sürekli çalışmaları denetledi ve evlerimizi bize 5 ayda teslim etti. Artık deprem olsa bile diyoruz ki, binamız yıkılmaz sağlam. Önceden kendimizi güvende hissetmiyorduk ama artık güvende hissediyoruz. Gece rahat bir şekilde uyuyoruz, gündüz rahat bir şekilde uyanıyoruz. Devletimiz olmasaydı hibe ve kredi desteklerinden hiçbiri olmazdı. Biz kendi imkanlarımızla yaptıramazdık. Çok hızlı ilerledi. Başka bir ülkede yaşamış olsaydık bu kadar hızlı altından kalkabilir miydik bilmiyorum. Yerinde Dönüşüm'ün en önemli ve en güzel tarafı komşularımızla beraberiz. Şu anda aynı hayat devam ediyor. Devletimizi her zaman yanımızda hissettik. Devletimiz hiç buradan gitmedi. Kısmet Karadaş ise "Aynı yerimizde, aynı katta evimize kavuşmak beni çok mutlu etti. Yıkılan evimin etrafında çok ağlayarak gezmiştim ama şimdi güvenle ve rahat bir şekilde uyuyorum" dedi.

Habil Karadaş

Kısmet Karadaş