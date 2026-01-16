Kahramanmaraş’ta karne günü faciası: 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesinde ana sınıfına giden ve karne almanın heyecanını yaşayan 5 Mehmet Deren, okula gitmek üzere dışarıda bulunduğu sırada seyir halindeki bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde küçük çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Talihsiz çocuğun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.