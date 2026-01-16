Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş’ta karne günü faciası: 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 16.01.2026 13:19

Milyonlarca öğrencinin karne heyecanı yaşadığı günde Kahramanmaraş’tan yürek burkan bir haber geldi. Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 5 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi.

Muhammet Özer
Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesinde ana sınıfına giden ve karne almanın heyecanını yaşayan 5 Mehmet Deren, okula gitmek üzere dışarıda bulunduğu sırada seyir halindeki bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde küçük çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Talihsiz çocuğun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

