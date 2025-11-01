Kahramanmaraş’ta kaybolan 17 yaşındaki Miraç Sağlam ormanlık alanda ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Andırın'a bağlı Gökgedik Mahallesi'nde orman kesim işinde çalışan Miraç Sağlam, 31 Ekim 2025 günü öğle saatlerinde çalıştığı bölgeden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Aynı işte çalışan arkadaşları K.S. (22) ve O.K. (48), belirlenen toplanma noktasına gelmeyen genci bir süre aradı ancak sonuç alamadı. Durumun bildirilmesi üzerine, yetkililerce kayıp başvurusu yapıldı.

İhbarın ardından AFAD, jandarma ve belediye ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Günler süren arama çalışmaları sonucunda, ekipler Mümüneli mevkiindeki ormanlık alanda Miraç Sağlam'ın cansız bedenine ulaştı. İlk incelemelere göre, genç işçinin ağaç kesimi sırasında dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandığı değerlendiriliyor. Miraç Sağlam'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.