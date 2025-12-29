Kahramanmaraş’ta kaza: 17 yaralı

Kaza, 29 Aralık 2025 günü saat 11.45 sıralarında Eyüpsultan Mahallesi Gaziantep Çevreyolu üzerinde, havalanı kavşağı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.D. (21) idaresindeki hususi kamyonet, sol şeritte seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüj bordür taşlarına, ardından orta şeritte ilerleyen F.A. (45) yönetimindeki halk otobüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle halk otobüsü sağ tarafındaki refüje yan yattı. Bu sırada servis yolunda seyir halinde bulunan H.A. (42) idaresindeki otomobil ise kazanın etkisiyle panik yaparak servis yolunda bulunan beton elektrik direğine çarptı. Kazada, halk otobüsünde yolcu olarak bulunan 15 kişi ile kamyonet sürücüsü B.D. ve otomobil sürücüsü H.A. olmak üzere toplam 17 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındıkları öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.